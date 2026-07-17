फराह खान ने 'लॉक अप 2' में पक्षपात के आरोपों पर दिया जवाब, जानें क्या है पूरा मामला?

अब फराह ने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'कृपया 'जजमेंट डे' देखिए, फिर गुस्से भरे पत्र लिखिए।'

उनके इस पोस्ट से साफ संकेत मिल रहा है कि शनिवार को आने वाले खास एपिसोड में इस पूरे मामले पर खुलकर बात होगी।

'जजमेंट डे' में हर हफ्ते प्रतियोगियों के पूरे हफ्ते के प्रदर्शन और उनके व्यवहार का मूल्यांकन होता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यह मुद्दा जल्द ही उठाया जाएगा।

'लॉक अप' शो नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है।