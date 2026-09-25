उदिति सिंह की टीम ने 'बिग बॉस' में रीति तिवारी को जमकर लताड़ा, जानिए क्या कहा

इस मामले पर काजी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रियलिटी टीवी शो में निजी बातें या हमले करना ठीक है?

काजी ने मनोज से यहां तक कह दिया, "अपनी बेटी को देखिए।" हालांकि, रीति अपने किए पर अडिग रहीं। उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि उनके पिता को उनकी इस बेबाकी पर गर्व होगा।

इस पूरी घटना के बाद से एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि रियलिटी शो में निजी टिप्पणियां कहां तक सही हैं और कब ये सीमा लांघ जाती हैं।