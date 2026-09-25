उदिति सिंह की टीम ने 'बिग बॉस' में रीति तिवारी को जमकर लताड़ा, जानिए क्या कहा
'बिग बॉस' में रैप टास्क के दौरान माहौल काफी गरमा गया। बताया जा रहा है कि रीति तिवारी ने उदिति सिंह और काजी तौकीर के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
उदिति की टीम को रीति का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि रीति के पिता मनोज तिवारी ने बिग बॉस में हमेशा शांत रहकर खेला था।
टीम ने रीति की तुलना उनके पिता से करते हुए कहा कि मनोज ने बिग बॉस में रहते हुए भी अपनी गरिमा और सम्मान हमेशा बनाए रखा था।
काजी ने 'बिग बॉस' में निजी हमलों पर उठाए सवाल
इस मामले पर काजी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रियलिटी टीवी शो में निजी बातें या हमले करना ठीक है?
काजी ने मनोज से यहां तक कह दिया, "अपनी बेटी को देखिए।" हालांकि, रीति अपने किए पर अडिग रहीं। उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि उनके पिता को उनकी इस बेबाकी पर गर्व होगा।
इस पूरी घटना के बाद से एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि रियलिटी शो में निजी टिप्पणियां कहां तक सही हैं और कब ये सीमा लांघ जाती हैं।