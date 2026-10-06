कॉन्स्टेंस जिमर ने कैंसर के अपने सफर पर की खुलकर बात, महिलाओं से कर रही हैं ये खास अपील

कॉन्स्टेंस ने कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लम्पैक्टॉमी का चुनाव किया, जिसके लिए उन्हें 3 सर्जरी से गुजरना पड़ा।

इलाज और रेडिएशन के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने FX के शो 'लव स्टोरी' पर अपना काम जारी रखा और साथ ही उन्हें एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला।

अब जब वे कैंसर मुक्त हो चुकी हैं, तो वे दूसरी महिलाओं से भी जल्दी जांच करवाने की अपील कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि इस बीमारी ने उन्हें सदमा और डर दिया, लेकिन समय रहते इसका पता चलने के लिए वे आभारी भी हैं।