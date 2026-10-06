कॉन्स्टेंस जिमर ने कैंसर के अपने सफर पर की खुलकर बात, महिलाओं से कर रही हैं ये खास अपील
कॉन्स्टेंस जिमर, जिन्हें 'एंटूराज' नाम के शो से खूब पहचान मिली है। उन्होंने हाल ही में बताया कि उन्हें मार्च 2026 में शुरुआती स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर (DCIS) हो गया था।
यह बात उन्हें अपने डॉक्टर के साथ एक जुम कॉल के दौरान पता चली थी। शुरुआत में उन्होंने इसे सभी से छिपाकर रखा और सिर्फ अपने पति और बेटी को इसके बारे में बताया।
कॉन्स्टेंस अब कैंसर मुक्त, जांच करवाने की कर रही अपील
कॉन्स्टेंस ने कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लम्पैक्टॉमी का चुनाव किया, जिसके लिए उन्हें 3 सर्जरी से गुजरना पड़ा।
इलाज और रेडिएशन के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने FX के शो 'लव स्टोरी' पर अपना काम जारी रखा और साथ ही उन्हें एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला।
अब जब वे कैंसर मुक्त हो चुकी हैं, तो वे दूसरी महिलाओं से भी जल्दी जांच करवाने की अपील कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि इस बीमारी ने उन्हें सदमा और डर दिया, लेकिन समय रहते इसका पता चलने के लिए वे आभारी भी हैं।