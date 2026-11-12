सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी पर बनेगी फिल्म, कांग्रेस नेता जग्गा रेड्डी का ऐलान
क्या है खबर?
कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी, 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष टी जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि वह इस पर एक तेलुगु फीचर फिल्म बनाएंगे। उनका कहना है कि फिल्म के माध्यम से कांग्रेस लीडर के व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक सबकुछ दिखाया जाएगा। रेड्डी ने गुरुवार को संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की एक मीटिंग में यह ऐलान किया।
बजट
फिल्म प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ का बजट तय
गुरुवार को, रेड्डी ने संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगे आकर फिल्म के निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
इस मौके पर, चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस कन्वीनर जुलाकांति अंजनेयुलु ने फिल्म के प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
इसके अलावा, रेड्डी ने फिल्म प्रोडक्शन शुरू करने के लिए 50 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया और कहा कि इसकी देखरेख गांधी भवन के पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर हरिप्रसाद करेंगे।
अपील
बजट जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की
रेड्डी ने फिल्म के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फंड का इंतजाम करने के लिए भी कहा।
उन्होंने लोगों से कहा, "आप चुनाव पर खर्च करते हैं, है ना? इसे भी वैसा ही खर्च समझो। चलो बजट जुटाते हैं और एक अच्छा डायरेक्टर चुनते हैं।"
उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी होने के बाद वे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए बुलाएंगे।