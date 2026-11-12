सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी पर फिल्म का ऐलान

सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी पर बनेगी फिल्म, कांग्रेस नेता जग्गा रेड्डी का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 11:07 am Nov 12, 202611:07 am

क्या है खबर?

कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी, 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष टी जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि वह इस पर एक तेलुगु फीचर फिल्म बनाएंगे। उनका कहना है कि फिल्म के माध्यम से कांग्रेस लीडर के व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक सबकुछ दिखाया जाएगा। रेड्डी ने गुरुवार को संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की एक मीटिंग में यह ऐलान किया।