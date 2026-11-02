शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से अलग हुए संगीतकार अनिरुद्ध, जानिए कब कौन संभालेगा कमान

फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह बनाए रखने के लिए, इसका पहला गाना 'तू मिल जाए' शाहरुख के जन्मदिन पर रिलीज किया गया था।

इस गाने को अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज दी है, जबकि शीरन ने इसमें अंग्रेजी रैप गाया है। अभी तक गाने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

खासकर, इसलिए भी कि शाहरुख के साथ इसमें सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी नजर आ रहे हैं, गाने को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।