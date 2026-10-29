दिलजीत दोसांझ के दिल्ली शो पर रोक लगाने की मांग को लेकर दर्ज की गई शिकायत

शिकायत में दिलजीत के 3 लोकप्रिय गानों- पटियाला पेग, फाइव तारा थीके और जीभ विचो फीम लब्बीया- को सेटलिस्ट से हटाने की मांग की गई है, यहां तक कि बोल बदलने पर भी।

इसके अलावा, बच्चों को तेज आवाज और चमकती रोशनी से बचाने के लिए स्टेज से दूर रखने और दिलजीत से बुलेट बेल्ट न पहनने का अनुरोध भी किया गया है।

यह कदम भारत के नशा मुक्ति भारत अभियान के अनुरूप है।