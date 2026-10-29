दिलजीत दोसांझ के दिल्ली शो पर रोक लगाने की मांग को लेकर दर्ज की गई शिकायत
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ का 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला प्रसिद्ध कॉन्सर्ट अब विवादों में घिर गया है।
चंडीगढ़ के एक शिक्षक और कार्यकर्ता, पंडितराव धाराणेवर ने अधिकारियों से इस शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, खासतौर पर बंदूक, ड्रग्स या किसी भी अश्लील सामग्री के प्रचार पर रोक लगाने के लिए।
पंडितराव ने की दिलजीत के शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग
शिकायत में दिलजीत के 3 लोकप्रिय गानों- पटियाला पेग, फाइव तारा थीके और जीभ विचो फीम लब्बीया- को सेटलिस्ट से हटाने की मांग की गई है, यहां तक कि बोल बदलने पर भी।
इसके अलावा, बच्चों को तेज आवाज और चमकती रोशनी से बचाने के लिए स्टेज से दूर रखने और दिलजीत से बुलेट बेल्ट न पहनने का अनुरोध भी किया गया है।
यह कदम भारत के नशा मुक्ति भारत अभियान के अनुरूप है।