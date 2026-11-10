ब्रिटिश कॉमेडियन रसेल ब्रांड को 10 साल की सजा

कॉमेडियन रसेल ब्रांड को बड़ा झटका: 10 साल की जेल, कोर्ट ने बताया 'यौन शिकारी'

लेखन नेहा शर्मा 09:49 am Nov 10, 202609:49 am

क्या है खबर?

ब्रिटिश कॉमेडियन और टीवी स्टार रसेल ब्रांड को रेप समेत यौन अपराधों के मामले में 10 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रसेल एक 'यौन शिकारी' थे और उनकी मशहूर हस्ती होने का फायदा उन्हें मिलता रहा। जज जोएल बेन्नाथन ने कहा कि उन्होंने पीड़ित महिलाओं के प्रति बेहद अहंकार और अपमानजनक रवैया दिखाया। उनके अपराधों से पीड़ितों को गहरा और लंबे समय तक रहने वाला नुकसान पहुंचा है।