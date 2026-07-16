'द ओडिसी' के प्रमोशन में जेंडाया ने मचाया धमाका, ऐसे लूटी महफिल

जेंडाया के प्रेस टूर के लिए उनके लुक्स ने सबको चौंका दिया है। न्यूयॉर्क प्रीमियर में उन्होंने सफेद पंखों वाला गाउन पहना था। उसी दिन इससे पहले, वह एंटीक गोल्ड पामेला रोलैंड ड्रेस में दिखी थीं।

लंदन प्रीमियर के लिए तो उन्होंने सीधे पेरिस से आया एक स्चियापरेली डिजाइन चुना। उनकी फिल्म 'द ओडिसी', जिसमें वह अपने पति टॉम हॉलैंड के साथ टेलेमैकस के किरदार में हैं, इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।