'द ओडिसी' के प्रमोशन में जेंडाया ने मचाया धमाका, ऐसे लूटी महफिल
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जेंडाया हाल ही में एक शानदार सुनहरे जित्रोइस गाउन में नजर आईं। इस गाउन में कॉर्सेट टॉप और जांघ तक की स्लिट थी, जिसे लॉ रोच ने स्टाइल किया था।
जेंडाया अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' के प्रमोशन के लिए 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिम्मी फालन' पहुंची थीं। वहां उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में अपने अथेना वाले किरदार के बारे में बात की।
जेंडाया ने दिखाए इस तरह के लुक्स
जेंडाया के प्रेस टूर के लिए उनके लुक्स ने सबको चौंका दिया है। न्यूयॉर्क प्रीमियर में उन्होंने सफेद पंखों वाला गाउन पहना था। उसी दिन इससे पहले, वह एंटीक गोल्ड पामेला रोलैंड ड्रेस में दिखी थीं।
लंदन प्रीमियर के लिए तो उन्होंने सीधे पेरिस से आया एक स्चियापरेली डिजाइन चुना। उनकी फिल्म 'द ओडिसी', जिसमें वह अपने पति टॉम हॉलैंड के साथ टेलेमैकस के किरदार में हैं, इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।