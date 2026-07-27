'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के छठे एपिसोड में होगी एक और मौत, जानिए और क्या होगा खास?

क्रिस्टन ने टीम ब्लैक के सामने हथियार डालने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। इसके बाद उसे 3 तीर लगे और उसकी मौत हो गई, जिसमें से एक तीर सीधे उनके चेहरे पर लगा।

उसे सबसे मुश्किल समय में ग्वेन हाईटॉवर ने अकेला छोड़ दिया। तब भी क्रिस्टन को लगा कि वह सही कर रहा था, जबकि सब कुछ बिखर चुका था।

फैबियन फ्रैंकल ने बताया कि उनके किरदार को लगा था कि उसे फिर से कोई मकसद मिल गया है, लेकिन यह भावना भी जल्दी ही खत्म हो गई। आपको बता दें कि अगले हफ्ते इसा 7वां एपिसोड आएगा।