फिल्म 'जीडीएन' का ट्रेलर रिलीज, महान आविष्कारक जीडी नायडू के किरदार में नजर आए आर माधवन

माधवन ने लिखी फिल्म की पटकथा

कृष्णकुमार रामाकुमार के निर्देशन में बनी 'जीडीएन' में माधवन के साथ सत्यराज, प्रियामणि, जयराम और दुशारा विजयन जैसे कलाकार भी हैं। इसकी पटकथा रामाकुमार और माधवन ने मिलकर लिखी है। फिल्म का संगीत गोविंद वसनथा ने तैयार किया है, जबकि अरविंद कमलनाथन ने इसका छायांकन किया है और बिजित बाल ने संपादन की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म का निर्माण वर्गिस मूलन और ट्राइकलर फिल्म्स ने किया है। ट्राइकलर फिल्म्स माधवन और उनकी पत्नी सरिता का अपना बैनर है।