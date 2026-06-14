'कॉकटेल 2' को मिला 'A' सर्टिफिकेट, सिनेमाघरों में दिखेगी शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की धमाकेदार तिकड़ी मनोरंजन Jun 14, 2026

फिल्म 'कॉकटेल 2' को सेंसर बोर्ड (CBFC) की तरफ से 'A' यानी एडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया है। ये फिल्म इसी महीने 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि कृति सैनन इस फिल्म के जरिए पहली बार किसी एडल्ट-रेटेड रोल में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में उनका बोल्ड बोहो-ग्लैमर लुक देखने को मिलेगा, जो उनके अब तक के पिछले सभी किरदारों से काफी अलग और बेहद अनोखा है।