'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया

'कॉकटेल 2' में रश्मिका और कृति निभा रहीं समलैंगिक किरदार? जानिए क्या बोले निर्माता

लेखन ज्योति सिंह 06:31 pm Jun 02, 202606:31 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सैनन भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रश्मिका और कृति फिल्म में समलैंगिक जोड़ी के रूप में दिखेंगी। अब इन अटकलों पर निर्माताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल, फिल्म से जुड़े कलाकार और निर्देशक ट्रेलर लॉन्च पर उपस्थित मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।