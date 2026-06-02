फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर जारी, प्यार-दोस्ती और शादी की दिलचस्प है कहानी

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Jun 02, 202603:11 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' काफी वक्त से चर्चा में हैं। 2 जून को निर्माताओं ने फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया, जिसने आते ही यूट्यूब पर हलचल मचा दी है। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित और तरुण जैन व लव रंजन द्वारा लिखित यह रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा है, जो 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ट्रेलर में पुराने सुपरहिट गाने 'तुम ही हो बंधु' की झलक पेश की गई है।