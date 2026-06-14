कृति सैनन के फिल्मी सफर में ऐसा पहली बार

'कॉकटेल 2': कृति सैनन के 12 साल के करियर में पहली बार हुआ ऐसा

लेखन नेहा शर्मा 03:37 pm Jun 14, 202603:37 pm

क्या है खबर?

कृति सैनन के करियर में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल 2' को सेंसर बोर्ड की तरफ से 'A' यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। इसी के साथ ये फिल्म कृति की पहली 'A' रेटेड फिल्म बन गई है। फैंस अब ये कयास लगाने में जुट गए हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या बोल्ड कंटेंट या भाषा है, जिसके चलते बोर्ड को इसे एडल्ट श्रेणी में डालना पड़ा।