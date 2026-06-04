'कॉकटेल 2' पर निर्माताओं ने पानी की तरह बहाया पैसा, कलाकारों को दी इतनी फीस

बजट

'कॉकटेल 2' के निर्माण में लगी इतनी लागत

बॉलीवुड हंगामा से सूत्र ने बताया कि मैडॉक फिल्म्स ने दर्शकों को बेजोड़ फिल्म देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, "'कॉकटेल 2' हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इसके निर्माण की लागत लगभग 95 करोड़ रुपये है, इसके अलावा शाहिद, कृति और रश्मिका को मिलाकर 35 करोड़ रुपये की फीस दी गई है। प्रिंट और प्रचार पर 20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिससे कुल लागत 150 करोड़ रुपये हो जाती है।"