'जन नायकन' और 'सिग्मा' के बीच टल सकता है टकराव

जेसन संजय पिता विजय की 'जन नायकन' के लिए खाली करेंगे रास्ता, क्या टोगा टकराव?

लेखन ज्योति सिंह 02:20 pm Jul 14, 202602:20 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। उधर उनके बेटे जेसन संजय भी अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 31 जुलाई को रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और इसके प्रचार की तैयारियां चल रही थीं। खबरें थीं कि बॉक्स ऑफिस पर पिता और बेटे की फिल्मों में बड़ा टकराव होगा, जो अब टल सकता है।