'जन नायकन' पर आई बड़ी खुशखबरी

'जन नायकन' इस देश में बिना काटछांट होगी रिलीज, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 10:24 am Jul 13, 202610:24 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का इंतजार फैंस पिछले कई महीनों से कर रहे थे, क्योंकि इसे 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होना था। सेंसर बोर्ड से हरी झंडी न मिल पाने के कारण विजय की फिल्म को 6 महीने से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अब जब यह फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, तो विदेश में मौजूद फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।