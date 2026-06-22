थलापति विजय की बंपर कमाई करने वाली फिल्में

राजनीति में आने से पहले बॉक्स ऑफिस के 'थलापति' थे विजय, ये है सबसे कमाऊ फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 10:54 am Jun 22, 202610:54 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) 22 जून को 52 साल के हो गए हैं। तमिल सिनेमा में अपना जादू बखूबी चलाने के बाद, विजय अब राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि, राजनीति का दामन पकड़ने से पहले उन्होंने 'थलापति' बनकर अपनी फिल्मों के जरिए फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इस बीच, एक नजर डालते हैं विजय की पिछली कमाऊ फिल्मों पर।