तृषा कृष्णन कौन हैं? थलापति विजय संग इन फिल्मों में किया काम
क्या है खबर?
साउथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर चर्चा बटोर रही हैं। पहला कारण है कि वह 4 मई को 43 साल की हो चुकी हैं और दुनियाभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। दूसरा कारण थलापति विजय हैं, जिनके साथ उनके रिश्ते की खबरें लंबे समय से लाेगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। थलापति की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में आइए तृषा के बारे में जानते हैं।
परिचय
'मिस चेन्नई' बनकर शुरू हुआ तृषा का फिल्मी करियर
4 मई, 1983 को चेन्नई में जन्मीं तृषा ने अपना करियर 1999 में 'मिस चेन्नई' जीतने से शुरू किया। उन्हें पहली बार फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक एल्बम के गाने 'मेरी चूनर उड़-उड़ जाए' में देखा गया। इसमें उनके साथ आयशा टाकिया भी थीं। अभिनेत्री के तौर पर, तृषा ने 'मौनम पेसियाधे' (2002) से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। 'घिली' (2004) ने उन्हें घर-घर में मशहूर बनाया। उन्हें 'विन्नैथांडी वरुवाया', '96' और बॉलीवुड फिल्म 'खट्टा मीठा' में देखा जा चुका है।
फिल्में
विजय के साथ इन फिल्मों में आईं नजर
तृषा का फिल्मी सफर विजय के साथ ही शुरू हुआ था, जब उन्हें 'घिली' (2004) में देखा गया। दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर 'थिरुपाची' (2005), 'आथी' (2006) और 'कुरुवी' (2008) जैसी फिल्माें में काम किया। 15 साल के बाद, दोनों फिर साथ आए और 'लियो' (2023) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा बने। दोनों की जोड़ी देखते ही देखते तमिल सिनेमा की सबसे हिट जोड़ी में से एक बन गई।
उम्र
दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं?
तृषा और विजय के बीच उम्र का 8 साल का फासला है। जहां अभिनेत्री की उम्र 43 साल है, तो वहीं अभिनेता की उम्र 51 साल है, जिनका जन्म 22 जून, 1974 में हुआ था। कुछ दिनों से विजय और तृषा का नाम लगातार जुड़ रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, इन दावों पर दोनों की तरफ से कभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।