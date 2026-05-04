जानिए कौन हैं अभिनेत्री तृषा कृष्णन

तृषा कृष्णन कौन हैं? थलापति विजय संग इन फिल्मों में किया काम

लेखन ज्योति सिंह 04:07 pm May 04, 202604:07 pm

क्या है खबर?

साउथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर चर्चा बटोर रही हैं। पहला कारण है कि वह 4 मई को 43 साल की हो चुकी हैं और दुनियाभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। दूसरा कारण थलापति विजय हैं, जिनके साथ उनके रिश्ते की खबरें लंबे समय से लाेगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। थलापति की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में आइए तृषा के बारे में जानते हैं।