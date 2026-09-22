'द ग्रिंगो हंटर्स' अभिनेता का जीवन-मृत्यु का संघर्ष, 161 की रफ्तार वाले हादसे से ऐसे लौटे क्लेटन कॉनरॉय

हादसे के कथित ड्राइवर, 19 साल के नूर एल दीन अमर सोरॉर को अगस्त में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कॉनरॉय की हालत में सुधार हो रहा है। पहले उन्हें चलने के लिए रोलर की जरूरत पड़ती थी, अब वह थोड़ी दूरी खुद चलकर तय कर लेते हैं।

हालांकि, उन्हें अभी भी कुछ दिमागी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी के दौरान परिवार और दोस्तों के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया।

साथ ही, उन्होंने दूसरों को भी जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की सलाह दी। क्लेटन कॉनरॉय ने बताया, "शायद मैंने कुछ तेज रोशनी अपनी तरफ आते हुए देखी थी। उसके बाद जब मेरी आंख खुली, तो मैं अस्पताल में था।"