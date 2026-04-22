'सिटाडेल सीजन 2' का ट्रेलर जारी, प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन की दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Apr 22, 202610:46 am

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड सीरीज 'सिटाडेल' आखिरकार अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है। साल 2023 सीरीज की पहली किस्त रिलीज हुई थी, जिसमें अभिनेत्री ने अपने दमदार एक्शन से लोगों की वाहवाही लूटी। रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्देशित यह सीरीज 'सिटाडेल सीजन 2' लेकर आ रही है, जिसका ट्रेलर जारी किया गया है। सीरीज में प्रियंका के साथ स्कॉटिश अभिनेता रिचर्ड मैडेन और अभिनेता स्टैनली टुची जूनियर भी वापसी कर रहे हैं।