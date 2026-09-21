सिंडी क्रॉफर्ड के बेटे का 27 की उम्र में निधन, नशे से संघर्ष का हुआ दुखद अंत
सिंडी क्रॉफर्ड और रैंड गेर्बर के इकलौते बेटे प्रेस्ली गेर्बर का 27 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस खबर की पुष्टि लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के रिकॉर्ड्स से हुई है, जो 'पीपल' मैगजीन को मिले थे।
जानकारी के मुताबिक, उनका निधन 20 सितंबर को एक रिहैब फैसिलिटी में हुआ था। उनकी पुरानी दोस्त पैरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है।
पैरिस ने प्रेस्ली को 'खूबसूरत आत्मा' बताया और कहा कि वह उनके साथ बिताए पलों को हमेशा याद रखेंगी।
रैंड ने बहन के साथ की मॉडलिंग, लत से जूझते रहे
प्रेस्ली ने अपनी बहन काइया के साथ कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वे लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य और नशे की लत से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे।
फरवरी 2023 में उन्होंने अपनी इन चुनौतियों के बारे में खुलकर बताया था। सार्वजनिक तौर पर भी उनकी कुछ मुश्किलें सामने आई थीं, जिनमें 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने (DUI) का मामला भी शामिल था।
उनका परिवार इस मुश्किल समय में निजता बनाए रखने की अपील कर रहा है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को नशे की लत से परेशानी है, तो SAMHSA हेल्पलाइन 1-800-662-HELP पर संपर्क किया जा सकता है।