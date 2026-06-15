'धमाल 4' के गाने 'चटनी' ने रिलीज होते ही लगाया जबरदस्त तड़का

'चटनी' गाने में दिखेंगे यह कलाकार

गाना 'चटनी' एक पुराने भोजपुरी लोकगीत को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करता है, जिसकी सबसे खास लाइन है - 'फूलौरी बिना चटनी कैसे बनी।'

इस गाने को नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने अपनी सुरीली आवाज दी है, जबकि धीरज बबुआन ने इसके गीत के बोल लिखे हैं।

म्यूजिक वीडियो में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अंजलि आनंद और रवि किशन अपने जाने-पहचाने मजाकिया अंदाज में दिख रहे हैं।

निर्देशक इंद्र कुमार की अगुवाई में बनी 'धमाल 4' सिर्फ हंसी-मजाक ही नहीं, बल्कि ऐसा धमाकेदार म्यूजिक भी लेकर आ रही है, जो शायद आपके जहन में लंबे समय तक रहेगा।