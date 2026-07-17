क्रिस्टोफर नोलेन की 'द ओडिसी' ने मचाया धमाल, 'ओपेनहाइमर' का रिकॉर्ड तोड़ने को है तैयार?

क्रिस्टोफर नोलेन की नई फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को भारत के सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है और इसकी एडवांस बुकिंग में अभी से जबरदस्त हलचल देखी जा रही है।

फिल्म के टिकट 150 रुपये से शुरू होकर प्रीमियम सीटों के लिए 3,400 रुपये तक जा रहे हैं। दर्शकों में फिल्म को लेकर कितनी दीवानगी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। होमर की क्लासिक कहानी से प्रेरित इस महाकाव्य एडवेंचर में मैट डैमन मुख्य भूमिका में हैं।

जानकारों का मानना है कि यह फिल्म क्रिस्टोफर की पिछली ब्लॉकबस्टर 'ओपेनहाइमर' से भी बड़ी ओपनिंग करेगी।