क्रिस्टोफर नोलेन की महागाथा 'द ओडिसी' 17 जुलाई को भारत में होगी रिलीज, जानिए कैसे हर दृश्य को उन्होंने बनाया असली?

जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही एक नई 'मेकिंग-ऑफ' डॉक्यूमेंट्री बताती है कि क्रिस्टोफर ने फिल्म को कितना असली बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए ग्रीस और इटली जैसे 5 देशों में शूटिंग की।

टीम ने एक विशाल ट्रोजन हॉर्स तैयार किया, प्राचीन ग्रीक जगहों को हूबहू दोबारा बनाया और उस दौर के जहाजों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कलाकारों ने जहाज चलाना भी सीखा।

इसके अलावा, कांस्य युग के कपड़ों को भी बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया। फिल्म के संगीत में असली ग्रीक वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल हुआ है। यह सब देखकर साफ पता चलता है कि क्रिस्टोफर चाहते थे, कि यह पौराणिक कहानी ज्यादा से ज्यादा असली लगे।