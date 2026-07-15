क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने रिलीज से पहले ही मचाया तूफान, एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भारत में 17 जुलाई को रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले ही इसने तहलका मचा दिया है। फिल्म ने सिर्फ 3 दिन की एडवांस बुकिंग में लगभग 18 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं।
उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन फिल्म 18 से 22 करोड़ रुपये कमा सकती है, वहीं पहले सप्ताहांत तक यह आंकड़ा 65 से 75 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
आईमैक्स में 'द ओडिसी' के शो भरे
आईमैक्स में फिल्म की जबरदस्त डिमांड है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में तो कई शो पहले ही बिक चुके हैं। फिल्म देखने के लिए लोग प्रीमियम अनुभव के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करने को तैयार हैं।
कई बड़े सिनेमाघरों में रिक्लाइनर सीट्स 3,100 रुपये तक के दाम पर मिल रही हैं। फिल्म में सितारों की भरमार है।
मैट डेमन ने ओडिसी का किरदार निभाया है, जबकि ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, जेन्डाया और रॉबर्ट पैटिनसन भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।