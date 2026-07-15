क्रिस्टोफर नोलेन की 'द ओडिसी' के लिए विदेशी दर्शकों की लगी होड़, वजह जानकर चौंक जाएंगे

पूरी तरह से IMAX 1570 कैमरों पर फिल्माई गई 'द ओडिसी' ऐसा विशाल स्क्रीन अनुभव देती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में और कहीं नहीं मिलता।

फिल्म की रिलीज से पहले ही मेलबर्न के IMAX ने 30 हजार से ज्यादा टिकट बेच दिए थे (सिर्फ एक दिन में तो 17 हजार टिकट बिक गए थे)।

सिनेमाघर के जनरल मैनेजर जेरेमी फी बताते हैं कि लोग 'उस खास अनुभव' को पाने के लिए बेताब हैं। यह फिल्म 18 जुलाई को दुनिया भर में प्रीमियर हो रही है और इसे इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक माना जा रहा है।