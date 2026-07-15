क्रिस्टोफर नोलेन का मुंबई में ऐतिहासिक प्रीमियर, 'द ओडिसी' में देखने मिलेगी ये खास चीजें

क्रिस्टोफर 'द ओडिसी' को अपने करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में घर वापसी और विरासत जैसे विषयों को बेहद संजीदगी से बुना गया है, जो उनकी पिछली फिल्मों 'इन्सेप्शन' और 'इंटरस्टेलर' के प्रशंसकों को परिचित लगेंगे।

क्रिस्टोफर ने यह भी कहा कि एमिली विल्सन के अनुवाद ने उन्हें इस कहानी को अपने नजरिए से पेश करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने बताया, 'मुझे अपनी पिछली सभी फिल्में इसमें मिल गईं।' क्रिस्टोफर कहते हैं कि इस प्राचीन कहानी को बड़े पर्दे पर लाना, उनके बचपन में सुनी गई कहानियों की याद दिलाता है।