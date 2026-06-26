'द ओडिसी' की स्क्रीनिंग में इन्फ्लुएंसरों को नहीं मिलेगा न्यौता, इस कारण लिया गया फैसला

वजह

इन्फ्लुएंसरों की प्रतिक्रियाओं पर संदेह पैदा हो रहा

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब दर्शकों का इन्फ्लुएंसरों की प्रतिक्रियाओं पर संदेह बढ़ गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्फ्लुएंसरों को स्टूडियो द्वारा मार्केटिंग अभियानों के हिस्से के रूप में न्यौता दिया जाता है, जिससे उनकी शुरुआती समीक्षाएं ज्यादा सकारात्मक प्रतीत होती हैं। वार्नर ब्रदर्स की 'सुपरगर्ल' को रिलीज से पहले जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, लेकिन समीक्षकों से कम रेटिंग मिली थी। बता दें, 'द ओडिसी' 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।