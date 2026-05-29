क्रिस हेम्सवर्थ का धमाका, 'टैट्स फिंके डेजर्ट रेस' पर ला रहे हैं तूफानी फिल्म
क्रिस हेम्सवर्थ जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया की एक बेहद मशहूर और मुश्किल मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिता टैट्स फिंके डेजर्ट रेस पर आधारित होगी।
इस फिल्म को 'वाइल्ड स्टेट प्रोडक्शंस' बना रही है, जिसकी शुरुआत क्रिस ने अपने दोस्त बेन ग्रैसन के साथ मिलकर की थी।
फिल्म ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में होने वाली इस दो दिवसीय ऑफ-रोड रेस के जबरदस्त रोमांच को दर्शकों तक पहुंचाएगी।
वाइल्ड स्टेट बना रही है 'मैडिसन फिंके' प्रोजेक्ट
फिंके डेजर्ट रेस बेहद खतरनाक और मुश्किल मानी जाती है। यह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्रिस का ऑफ-रोड रेसिंग से गहरा जुड़ाव रहा है और वह इस एड्रेनालिन से भरे अनुभव को दुनिया भर के दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं।
वाइल्ड स्टेट इस बीच मोटरक्रॉस के दिग्गज रॉबी मैडिसन की फिंक रेस में पहली भागीदारी पर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
वहीं, क्रिस अपनी फिल्म 'एक्सट्रैक्शन 3' की शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही, इसी साल 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में वह थॉर के रूप में वापसी करने वाले हैं।