क्रिस हेम्सवर्थ का धमाका, 'टैट्स फिंके डेजर्ट रेस' पर ला रहे हैं तूफानी फिल्म

वाइल्ड स्टेट बना रही है 'मैडिसन फिंके' प्रोजेक्ट

फिंके डेजर्ट रेस बेहद खतरनाक और मुश्किल मानी जाती है। यह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्रिस का ऑफ-रोड रेसिंग से गहरा जुड़ाव रहा है और वह इस एड्रेनालिन से भरे अनुभव को दुनिया भर के दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं।

वाइल्ड स्टेट इस बीच मोटरक्रॉस के दिग्गज रॉबी मैडिसन की फिंक रेस में पहली भागीदारी पर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।

वहीं, क्रिस अपनी फिल्म 'एक्सट्रैक्शन 3' की शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही, इसी साल 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में वह थॉर के रूप में वापसी करने वाले हैं।