रॉबर्ट पैटिनसन के इस किरदार पर बवाल, क्रिस हैन्सन ने जताई नाराजगी
'टू कैच ए प्रीडेटर' शो से मशहूर हुए क्रिस हैन्सन एक नई फिल्म 'प्राइमटाइम' को लेकर परेशान हैं। इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन उनका किरदार निभा रहे हैं, लेकिन इसे क्रिस की अनुमति के बिना ही बनाया गया है।
इसी वजह से क्रिस अपने नाम और ब्रांडिंग के अनुचित इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि रॉबर्ट से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है।
उधर, फिल्म के निर्देशक लांस ओपेनहाइम को उम्मीद है कि शायद एक दिन क्रिस अपना गुस्सा भूलकर इस फिल्म को देखने का मन बनाएंगे।
'प्राइमटाइम' 2007 में आई पत्रिका से है प्रेरित
'प्राइमटाइम' फिल्म की कहानी 2007 में आई पत्रिका में छपे एक लेख से प्रेरित है। इस लेख में क्रिस के NBC के दिनों का जिक्र था। फिल्म निर्माताओं ने क्रिस से सीधा संपर्क नहीं किया, ताकि निर्देशक अपनी रचनात्मक दृष्टि बनाए रख सकें।
ओपेनहाइम को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी तब आई, जब उन्होंने 'साउथ पार्क' में इस शो की एक पैरोडी देखी थी। दरअसल, उनकी पत्नी ने ही क्रिस को उस पैरोडी में कैमियो करने के लिए राजी किया था।
हाल ही में 'वेनिस फिल्म फेस्टिवल' में इसका प्रीमियर हुआ, जहां फिल्म को खड़े होकर तालियों (स्टैंडिंग ओवेशन) से नवाजा गया। यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।