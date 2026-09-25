रॉबर्ट पैटिनसन के इस किरदार पर बवाल, क्रिस हैन्सन ने जताई नाराजगी

'प्राइमटाइम' फिल्म की कहानी 2007 में आई पत्रिका में छपे एक लेख से प्रेरित है। इस लेख में क्रिस के NBC के दिनों का जिक्र था। फिल्म निर्माताओं ने क्रिस से सीधा संपर्क नहीं किया, ताकि निर्देशक अपनी रचनात्मक दृष्टि बनाए रख सकें।

ओपेनहाइम को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी तब आई, जब उन्होंने 'साउथ पार्क' में इस शो की एक पैरोडी देखी थी। दरअसल, उनकी पत्नी ने ही क्रिस को उस पैरोडी में कैमियो करने के लिए राजी किया था।

हाल ही में 'वेनिस फिल्म फेस्टिवल' में इसका प्रीमियर हुआ, जहां फिल्म को खड़े होकर तालियों (स्टैंडिंग ओवेशन) से नवाजा गया। यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।