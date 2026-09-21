चिरंजीवी की 'काका' ने उड़ाए होश, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?

जबरदस्त एक्शन और पारिवारिक ड्रामे का मिला-जुला रूप होगी 'काका'। चिरंजीवी के साथ फिल्म में अनस्वरा राजन, निवेथा पेथुराज, सुनील और रचिता राम भी अहम किरदारों में दिखेंगी।

फिल्म का काम तेजी से चल रहा है, सेट से आई तस्वीरें भी यही बताती हैं। हाल ही में एक टीजर सामने आया है, जिसमें चिरंजीवी का किरदार एक झींगा फार्म के तालाब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर चाबी निकालते हुए दिखाया गया है।

हैरानी की बात यह है कि इस दौरान चाबी के साथ कई हथियार भी बाहर आते हैं।