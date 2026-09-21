चिरंजीवी की 'काका' ने उड़ाए होश, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?
चिरंजीवी ने हाल ही में अपने फैंस को एक बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि वह आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'काका' में कदिरी कालिदास का किरदार निभाएंगे।
इस फिल्म का निर्देशन बॉबी कोल्ली कर रहे हैं। 'काका' 13 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
एक खास बात ये भी है कि फिल्म के पहले लुक में चिरंजीवी का किरदार के. सत्यम था, जो अम्माजी एक्वा इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर थे।
'काका' के टीजर में इलेक्ट्रोमैग्नेट से चाबी निकालते दिखे चिरंजीवी
जबरदस्त एक्शन और पारिवारिक ड्रामे का मिला-जुला रूप होगी 'काका'। चिरंजीवी के साथ फिल्म में अनस्वरा राजन, निवेथा पेथुराज, सुनील और रचिता राम भी अहम किरदारों में दिखेंगी।
फिल्म का काम तेजी से चल रहा है, सेट से आई तस्वीरें भी यही बताती हैं। हाल ही में एक टीजर सामने आया है, जिसमें चिरंजीवी का किरदार एक झींगा फार्म के तालाब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर चाबी निकालते हुए दिखाया गया है।
हैरानी की बात यह है कि इस दौरान चाबी के साथ कई हथियार भी बाहर आते हैं।