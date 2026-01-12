चिरंजीवी के प्रशंसक की फिल्म देखते हुए मौत

चिरंजीवी की 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' देख रहे प्रशंसक की अचानक मौत

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Jan 12, 202605:28 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का इंतजार प्रशंसकों को बेसब्री से था इसलिए पहले दिन भारी संख्या में लोगों ने सिनेमाघरों का रुख किया। हालांकि स्क्रीनिंग के दौरान एक दुखद घटना घटी जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' देखने पहुंचे एक प्रशंसक को अचानक दिल का दौरा पड़ा। फिल्म देखने के दौरान ही उसकी मौत हो गई।