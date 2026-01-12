चिरंजीवी की 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' देख रहे प्रशंसक की अचानक मौत
साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का इंतजार प्रशंसकों को बेसब्री से था इसलिए पहले दिन भारी संख्या में लोगों ने सिनेमाघरों का रुख किया। हालांकि स्क्रीनिंग के दौरान एक दुखद घटना घटी जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि 'मन शंकर वरप्रसाद गारु' देखने पहुंचे एक प्रशंसक को अचानक दिल का दौरा पड़ा। फिल्म देखने के दौरान ही उसकी मौत हो गई।
प्रशंसक की मौत से शोक में अन्य दर्शक
तेलुगु स्क्राइब के अनुसार, यह दुखद घटना हैदराबाद के कुकाटपल्ली स्थित अर्जुन थिएटर में घटी है। सोशल मीडिया पर घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक शख्स को सिनेमाघर से बाहर की ओर ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस को संदेह है कि प्रशंसक की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। इस घटना से अन्य दर्शक सदमे में हैं। प्रशंसक की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है, जो रिटायर पुलिस अधिकारी हैं।
చిరంజీవి సినిమా చూస్తూ గుండెపోటుతో అభిమాని మృతి— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 12, 2026
హైదరాబాద్ – కూకట్ పల్లిలోని అర్జున్ థియేటర్లో, చిరంజీవి మన శంకర వరప్రసాద్ సినిమా చూస్తూ మృతి చెందిన అభిమాని
గుండెపోటుతో మృతిచెంది ఉంటాడని అనుమానిస్తున్న పోలీసులు pic.twitter.com/zgXIHmEB3L