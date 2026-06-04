'पेड्डी' के रिलीज के बाद चिरंजीवी ने की राम चरण की जमकर तारीफ, कही यह बात

मनोरंजन Jun 04, 2026

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को रिलीज हुई है। जहां एक तरफ आलोचकों को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई, वहीं दूसरी तरफ उनके चाहने वालों और फिल्मी सितारों ने इसे खूब प्यार दिया है।

उनके पिता और खुद एक फिल्म दिग्गज चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'हमारे पेड्डी को बहुत-बहुत बधाई, मेरे प्यारे राम चरण और पूरी कास्ट और क्रू को इस शानदार ब्लॉकबस्टर के लिए बधाई।'

इसके साथ ही, उन्होंने राम की 2 साल की कड़ी मेहनत की तारीफ की और ए आर रहमान सहित उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस फिल्म को सफल बनाने में योगदान दिया।