चिरंजीवी की 'मेगा158' ने पूरा किया पोल्लाची में पहला शूटिंग चरण, जानिए अगले तूफानी कदम के बारे में
मनोरंजन
चिरंजीवी की अगली बड़ी एक्शन फिल्म 'मेगा158' ने पोल्लाची में अपनी शूटिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है।
टीम ने शूटिंग की शुरुआत पूजा से की थी और मुख्य कलाकारों के साथ कई धमाकेदार एक्शन दृश्य फिल्माए।
अब फिल्म की टीम अगले चरण की शूटिंग की तैयारियों में जुट गई है।
कौन से सितारे हैं 'मेगा158' की कास्ट में शामिल?
चिरंजीवी के साथ फिल्म में अनस्वरा राजन भी दिखेंगी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं।
निवेथा पेथुराज और रचिता राम भी कलाकारों की टीम का हिस्सा हैं। रचिता राम ने वह भूमिका निभाई है, जो पहले हनी रोज को ऑफर की गई थी।
निर्देशक बॉबी कोल्ली एक बार फिर चिरंजीवी के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले उनकी जोड़ी ने एक सफल फिल्म दी थी।
संगीत का जिम्मा थामा ने संभाला है। दर्शकों को फिल्म में भरपूर एक्शन और कुछ जाने-पहचाने चेहरे देखने को मिलेंगे।