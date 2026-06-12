चिरंजीवी की 'मेगा158' ने पूरा किया पोल्लाची में पहला शूटिंग चरण, जानिए अगले तूफानी कदम के बारे में

कौन से सितारे हैं 'मेगा158' की कास्ट में शामिल?

चिरंजीवी के साथ फिल्म में अनस्वरा राजन भी दिखेंगी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं।

निवेथा पेथुराज और रचिता राम भी कलाकारों की टीम का हिस्सा हैं। रचिता राम ने वह भूमिका निभाई है, जो पहले हनी रोज को ऑफर की गई थी।

निर्देशक बॉबी कोल्ली एक बार फिर चिरंजीवी के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले उनकी जोड़ी ने एक सफल फिल्म दी थी।

संगीत का जिम्मा थामा ने संभाला है। दर्शकों को फिल्म में भरपूर एक्शन और कुछ जाने-पहचाने चेहरे देखने को मिलेंगे।