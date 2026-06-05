'चिरु158' की टीम ने वीडिया साझा कर किया राम चरण की 'पेड्डी' का समर्थन, फैंस हुए दीवाने
अभिनेता चिरंजीवी की अगली बड़ी फिल्म, जिसे अभी 'चिरु158' नाम दिया गया है, इस समय पोलाची में बॉबी कोल्ली के निर्देशन में बन रही है।
फिल्म की टीम ने हाल ही में सेट से एक खास वीडियो जारी किया है, जो राम चरण की 'पेड्डी' के समर्थन में है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
'चिरु158' में ये होगा खास
यह फिल्म निर्देशक बॉबी की पिछली फिल्मों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर बन रही है।
इसमें भरपूर ऊर्जा वाले सीन हैं और चिरंजीवी का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। उनकी हिट फिल्म 'वाल्टेयर वीरय्या' के बाद यह जोड़ी एक बार फिर साथ काम कर रही है।
फिल्म का संगीत एस. थमन दे रहे हैं, विजय कार्तिक कन्नन इसकी सिनेमैटोग्राफी संभाल रहे हैं और अविनाश कोल्ला इसका प्रोडक्शन डिजाइन देख रहे हैं।
इसके अलावा, जो प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म से तेलुगू सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहा है, वह जल्द ही बाकी कलाकारों के नामों का भी ऐलान करेगा।