राम चरण की नई फिल्म का भव्य मुहूर्त, पिता चिरंजीवी ने नारियल फोड़कर की शुरुआत

फिल्म में राम चरण बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज फिल्म्स मिलकर कर रहे हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार करेंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द ही रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होने की उम्मीद है। बाकी कलाकारों के नाम भी जल्द सामने आ सकते हैं। राम चरण, सुकुमार और अनिरुद्ध की तिकड़ी को लेकर फिल्म को लेकर दर्शकों में बड़ी उत्सुकता है।