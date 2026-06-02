'चिरंजीवी हनुमान' का मोशन कैप्चर शूट हुआ शुरू, 'इतिहास की दुनिया' से दिखेगा गौरवशाली भारत का नया अंदाज

'चिरंजीवी हनुमान' की टीम में कौन-कौन है शामिल?

'द कलेक्टिव स्टूडियोज हिस्ट्रीवर्स' का यह पहला प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य भारत के गौरवशाली इतिहास को बिल्कुल नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना है।

अनुभवी सिनेमैटोग्राफर जहांगीर चौधरी कैमरे की कमान संभाल रहे हैं, वहीं मापुस्कर पूरी परिकल्पना का नेतृत्व कर रहे हैं।

विजय ने इस खास मौके को हमारे अपने बजरंगबली को समर्पित किया है। यह टीम की उस लगन को दिखाता है, जिसके तहत वे सदियों से सुनी जा रही इन पौराणिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।