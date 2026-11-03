चिरंजीवी और राम चरण के घर पहुंचे अमित शाह

चिरंजीवी और राम चरण ने अमित शाह से की मुलाकात, AI-डीपफेक पर जताई बड़ी चिंता

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Nov 03, 202610:21 am

क्या है खबर?

चिरंजीवी और राम चरण ने अपने हैदराबाद स्थित घर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। बाद में, उन्होंने शाह को फूलों का गुलदस्ता, एक मूर्ति और पारंपरिक शॉल भेंट करके सम्मानित किया। राम चरण ने इस मुलाकात की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कीं। अभिनेता ने बताया कि गृह मंत्री से के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक पर चर्चा की ।