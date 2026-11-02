'RC17' के साथ फिर लौटेंगे राम चरण और सुकुमार

राम चरण की 'RC17' गुजराती ब्लॉकबस्टर 'लालो' का रीमेक? सामने आई फिल्म की सच्चाई

लेखन ज्योति सिंह 05:12 pm Nov 02, 202605:12 pm

क्या है खबर?

राम चरण को आखिरी बार इस साल आई फिल्म 'पेड्‌डी' में देखा गया था। हाल ही में उनकी नई फिल्म 'RC17' का ऐलान किया गया जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी सुकुमार ने उठाई है। अभिनेता-निर्देशक की यह जोड़ी 'रंगस्थलम' (2018) के बाद फिर वापस आ रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि राम चरण की 'RC17' असल में गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लालो: कृष्णा सदा सहायते' का रीमेक होगी, लेकिन अब इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है।