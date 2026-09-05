चिरंजीवी की फिल्म 'काका' का हैदराबाद में अहम पड़ाव, जानिए कब सिनेमाघरों में उतरेगी फिल्म

चिरंजीवी और बॉबी कोल्ली अपनी नई एक्शन थ्रिलर 'काका' के साथ एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। 2026 की सुपरहिट फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' के बाद इस हिट जोड़ी की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। फिल्म को संक्रांति के खास मौके पर 13 जनवरी, 2027 को रिलीज करने की योजना है, जिसके लिए पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी साथ-साथ शुरू हो चुका है।