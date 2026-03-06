वेब सीरीज 'चिरैया' का ट्रेलर जारी

दिव्या दत्ता की सीरीज 'चिरैया' का दमदार ट्रेलर जारी, जानिए कब-कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm Mar 06, 202603:10 pm

क्या है खबर?

दिव्या दत्ता सिनेमा का वो चेहरा हैं, जो अपने अभिनय के दम पर दिल और दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। फिर वह कुछ ऐसा करते दिखाई देंगी, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। दिव्या एक ऐसी कहानी ला रही हैं जिसके जरिए समाज को यह संदेश दिया जाएगा कि 'शादी लाइसेंस नहीं देती' है। उनकी आगामी वेब सीरीज का नाम 'चिरैया' है जिसका दमदार ट्रेलर और रिलीज तारीख जारी हो गई है।