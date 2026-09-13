अजित कुमार की रेस में साथ दिखे विजय-तृषा

अजित कुमार की रेस में साथ दिखे विजय और तृषा कृष्णन, कैमरा देखते ही हुए दूर

लेखन नेहा शर्मा 12:59 pm Sep 13, 202612:59 pm

क्या है खबर?

अभिनेता और रेसर अजित कुमार की रेस देखने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय सिल्वरस्टोन पहुंचे। इस दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी उनके साथ नजर आईं। दोनों ने अजित कुमार की मिशेलिन ले मैंस कप रेस देखी और उनका हौसला बढ़ाया। सिल्वरस्टोन रेस ट्रैक से विजय और तृषा के कई वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ फिर दोनों की खास दोस्ती चर्चा का विषय बन गई है।