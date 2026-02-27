थलापति विजय की शादी टूटने की कगार पर, पत्नी संगीता ने डाली तलाक की अर्जी

नोटिस

विजय को नोटिस जारी, 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश

संगीता सोर्णलिंगम ने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अभिनेता पर 'बेवफाई' (धोखा देने) का आरोप लगाते हुए अलग होने की मांग की है। विजय और संगीता की शादी अगस्त, 1999 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। तलाक की याचिका चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दायर की गई है। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए विजय को नोटिस जारी किया है और उन्हें 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।