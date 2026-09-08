कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का समर्थन किया

तृषा कृष्णन के समर्थन में उतरीं कंगना रनौत, पूछा- हमेशा महिलाएं निशाने पर क्यों?

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Sep 08, 202603:48 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत ने साउथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। उनका यह रुख ऐसे समय में आया, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के खिलाफ दोहरे अर्थ वाले बयान देने वालों को कानूनी चेतावनी दी है। दरअसल, पिछले महीने उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर तृषा के खिलाफ तमिल में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।