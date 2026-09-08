तृषा कृष्णन के समर्थन में उतरीं कंगना रनौत, पूछा- हमेशा महिलाएं निशाने पर क्यों?
क्या है खबर?
कंगना रनौत ने साउथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। उनका यह रुख ऐसे समय में आया, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के खिलाफ दोहरे अर्थ वाले बयान देने वालों को कानूनी चेतावनी दी है। दरअसल, पिछले महीने उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर तृषा के खिलाफ तमिल में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
प्रतिक्रिया
कंगना ने 'चरित्र हनन' की टिप्पणी पर जताई नाराजगी
कुल्लू में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक करने के बाद, कंगना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिनेत्री तृषा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, "आपने तमिलनाडु में जो हुआ देखा है, वहां एक बहुत सम्मानित कलाकार और अभिनेत्री एक ऐसे मामले में शामिल थीं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच संबंध थे। हालांकि, जब गाली-गलौज और चरित्र हनन की बात आती है, तो हमेशा महिला को ही निशाना बनाया जाता है।"
नाराजगी
महिलाओं के चरित्र को निशाना बनाना विश्व भर में प्रचलित
कंगना ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह विश्व भर में प्रचलित है कि कामकाजी महिलाओं, सफल महिलाओं, अभिनेत्रियों, राजनेताओं, सत्ता और अधिकार के पदों पर आसीन महिलाओं के चरित्र को निशाना बनाकर उन्हें नीचा दिखाया जाता है।"
बता दें, विजय और तृषा के कथित रिश्ते को लेकर अक्सर की अटकलों को बाजार गर्म रहता है। दोनों के डेटिंग की खबरों ने कई बार उनके फैंस का ध्यान खींचा है।