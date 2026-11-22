अनिरुद्ध-काव्या के रिसेप्शन में फिर दिखी दूरियां, अलग पहुंचे विजय-संगीता

अनिरुद्ध-काव्या मारन के रिसेप्शन में अलग-अलग पहुंचे विजय और उनकी अलग रह रहीं पत्नी संगीता

लेखन नेहा शर्मा 10:39 am Nov 22, 202610:39 am

क्या है खबर?

चेन्नई में 21 नवंबर को आयोजित संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के रिसेप्शन में कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। समारोह के मेहमानों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी अलग रह रहीं पत्नी संगीता सोर्नालिंगम भी शामिल रहे। हालांकि, सबकी निगाहें इस बात पर टिक गईं कि दोनों ने इस जश्न में एक साथ शामिल होने के बजाय अलग-अलग एंट्री की। उनके इस तरह अलग पहुंचने की चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेज हो गई है।