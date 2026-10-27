जेसन संजय की 'सिग्मा' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जानें कब और कहां देखें
थलापति विजय के बेटे जेसन संजय अपनी पहली फिल्म 'सिग्मा' के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है।
यह फिल्म 30 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी। इसी महीने यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।
अब यह फिल्म तमिल, तेलुगु और कई दूसरी भाषाओं में उपलब्ध होकर ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने की तैयारी में है।
जेसन की फिल्म ने सिनेमाघरों में कमाए 13 करोड़
'सिग्मा' में संदीप किशन और फरिया अब्दुल्ला मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। उनके साथ राजू सुंदरम और योगी बाबू भी फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो अपनी पैसों की समस्याओं को खत्म करने के लिए एक जुआरी गिरोह से भिड़ जाता है।
इसमें दर्शकों को ढेर सारा एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा। बॉक्स ऑफिस पर करीब 13 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, फिल्म को उम्मीद है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए उसे और भी बड़ा दर्शक वर्ग मिलेगा।