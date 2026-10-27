जेसन संजय की 'सिग्मा' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जानें कब और कहां देखें

'सिग्मा' में संदीप किशन और फरिया अब्दुल्ला मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। उनके साथ राजू सुंदरम और योगी बाबू भी फिल्म का हिस्सा हैं।

फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो अपनी पैसों की समस्याओं को खत्म करने के लिए एक जुआरी गिरोह से भिड़ जाता है।

इसमें दर्शकों को ढेर सारा एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा। बॉक्स ऑफिस पर करीब 13 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, फिल्म को उम्मीद है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए उसे और भी बड़ा दर्शक वर्ग मिलेगा।