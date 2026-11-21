काव्या मारन-अनिरुद्ध की शादी की खुशी में कर्मचारियों को मिले सोने के सिक्के और अंगूठियां
लेखन नेहा शर्मा
सन ग्रुप के कर्मचारियों को अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी की खुशी में खास तोहफे दिए गए हैं। शादी के जश्न के तौर पर पुरुष कर्मचारियों को सोने के सिक्के और महिला कर्मचारियों को सोने की अंगूठियां भेंट की गई हैं। इन तोहफों को खोलते हुए कर्मचारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कर्मचारी ये सरप्राइज पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं।
कर्मचारियों को दिए सोने के तोहफे और चॉकलेट
कर्मचारियों को सोने के तोहफों के अलावा चॉकलेट से भरे पैकेट और शादी के निमंत्रण कार्ड भी दिए गए। शादी की खुशी में मिले इन खास तोहफों को देखकर कर्मचारी काफी खुश हुए। सोशल मीडिया पर भी इन तोहफों के वीडियो खूब देखे जा रहे हैं और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
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