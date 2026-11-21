सन ग्रुप के कर्मचारियों को अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी की खुशी में खास तोहफे दिए गए हैं। शादी के जश्न के तौर पर पुरुष कर्मचारियों को सोने के सिक्के और महिला कर्मचारियों को सोने की अंगूठियां भेंट की गई हैं। इन तोहफों को खोलते हुए कर्मचारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कर्मचारी ये सरप्राइज पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं।