दलेर मेहंदी विवाद: मुख्यमंत्री धामी बोले- उत्तराखंड में कलाकारों का हमेशा सम्मान, बातचीत से सुलझेगी गलतफहमी

इससे पहले देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि वो दलेर मेहंदी से भी बात करेंगे। उन्होंने दोनों गायकों (दलेर मेहंदी और मीका सिंह) को अपना मित्र बताया।

घटना का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि उस समय मंत्री जी पर जनता का दबाव रहा होगा। मंत्री खुद भी कह चुके हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दलेर मेहंदी जी की तबीयत ठीक नहीं थी।"