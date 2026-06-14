हरियाणा में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान मनोरंजन Jun 14, 2026

कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और इसके तुरंत बाद इसे मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया। फिल्म की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म दर्शकों को प्रेरित करने के साथ-साथ उनमें देश के प्रति कर्तव्य की भावना जगाती है। सरकार के इस फैसले से हरियाणा में इस फिल्म को एक बड़ी राहत मिली है।