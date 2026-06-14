हरियाणा में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान
कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और इसके तुरंत बाद इसे मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया। फिल्म की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म दर्शकों को प्रेरित करने के साथ-साथ उनमें देश के प्रति कर्तव्य की भावना जगाती है। सरकार के इस फैसले से हरियाणा में इस फिल्म को एक बड़ी राहत मिली है।
'भारत भाग्य विधाता' को मिला मुख्यमंत्री का साथ
कंगना ने मुख्यमंत्री सैनी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी फिल्म को हरियाणा के ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए उनके समर्थन की भी सराहना की। इस पर सैनी ने कहा, "ऐसी प्रेरक फिल्में, जो हमें प्रेरित करती हैं, उन्हें हम सबको जरूर देखना चाहिए। हम इसे हरियाणा में 'मनोरंजन कर मुक्त' घोषित करेंगे, क्योंकि ये हमें प्रेरित करती है और हमें अपने कर्तव्यों का एहसास कराती है।"